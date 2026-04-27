VLAGTWEDDE – Gezellige en gemoedelijke kleedjesmarkt in Vlagtwedde
Na jaren zonder activiteiten op Koningsdag in Vlagtwedde was er voor vandaag weer wat leven in de brouwerij.
De commissie, “Koningsdag Bourtange Vlagtwedde Veele”, die vorig jaar het Bevrijdingsfeest organiseerde nam het voortouw en zette weer wat op poten.
Het begon vandaag op het marktplein in Bourtange waar om negen uur de vlag werd gehesen.
Om tien uur startten in Bourtange en in Vlagtwedde een kleedjesmarkt en ging er de Driedorpen Fietstocht van start.
Op het marktplein in Vlagtwedde was het een gezellige bijeenkomst van jong en oud.
Er was voldoende handelswaar en van het verkochte werden ook direct weer nieuwe spullen gekocht.
Er werden broodjes hamburgers verkocht en kinderen konden zich laten schminken.
Op de markt was een kopje koffie met plakje cake te koop en het mooie van die aankoop was dat de gehele opbrengst naar Schuldhulpmaatje Westerwolde gaat.
Tekst en foto’s: Geert Smit
