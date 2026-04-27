Koningsdag 2026 in Pekela: verbondenheid en traditie centraal

PEKELA – Koningsdag 2026 is in de gemeente Pekela op waardige en ingetogen wijze gevierd. Verspreid over Boven-, Nieuwe- en Oude Pekela kwam in de ochtend een bescheiden aantal inwoners samen voor de traditionele ceremonies, die gekenmerkt werden door saamhorigheid en respect voor traditie.
De dag begon om 09.00 uur met het luiden van de kerkklokken, waarna op verschillende locaties de aubades plaatsvonden. In zowel Boven-, Nieuwe- als Oude Pekela waren muziekvereniging Excelsior uit Nieuwe Pekela, burgemeester en wethouders en het Oranjecomité Pekela aanwezig. Op alle drie de locaties werd de Nederlandse vlag gehesen en werden het Gronings volkslied, het Pekelder volkslied en het Wilhelmus gespeeld. De ceremonieën trokken enkele tientallen inwoners en onderstreepten het belang van gezamenlijk stilstaan bij de nationale feestdag.
In Oude Pekela kreeg de viering een extra bijzonder moment. Vanaf het balkon van het Dokhuis hield burgemeester Jaap Kuin, omringd door enkele tientallen inwoners, een korte toespraak. In gezelschap van kinderburgemeester Saar wensten zij iedereen een mooie en feestelijke Koningsdag toe, wat met applaus werd ontvangen door het publiek.
Net als ieder jaar was er ook aandacht voor de Oekraïense gemeenschap binnen Pekela. Beide opvanglocaties voor Oekraïense inwoners werden nadrukkelijk betrokken bij de viering. Tijdens de ceremonieën klonk daar, naast het Wilhelmus, ook het Oekraïens volkslied. Dit moment werd door aanwezigen als indrukwekkend en verbindend ervaren en benadrukte de solidariteit binnen de gemeente.
Freddy Stötefalk