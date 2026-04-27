Koningsontbijt groot succes: ‘Samen maken we Ter Apel’

TER APEL – Stichting Ter Apel Bruist kijkt terug op een succesvolle eerste editie van het Koningsontbijt. Ruim 200 inwoners, jong en oud, schoven zondag 26 april aan bij de lange tafels bij voetbalclub FC Ter Apel. Bekenden ontmoetten elkaar, maar er werden ook nieuwe contacten gelegd. Het thema van het ontbijt was ‘Trots op Ter Apel’. Deelnemers vertelden waar zij trots op zijn; de reacties verschilden, maar één boodschap klonk overal door: Ter Apel maken we met elkaar.
Robert Dreier bij Stichting Ter Apel Bruist: “Er gebeuren mooie dingen in Ter Apel: er zijn veel activiteiten en evenementen. En we hebben prachtige plekken in ons dorp. Daar willen we aandacht voor vragen. We willen dat mensen trots zijn op Ter Apel en dat ook laten zien. De komende tijd verrassen we inwoners met wat er allemaal te doen is. En we dagen hen uit om in het eigen dorp nieuwe plekken te ontdekken. Ik weet zeker dat er locaties of evenementen zijn waarvan mensen zeggen: ‘Ik wist niet dat we dit in Ter Apel hebben’.” Naast de promotie van bestaande evenementen en activiteiten, zal Ter Apel Bruist ook met een aantal nieuwe evenementen komen.
Officiële opening
De officiële opening van het Koningsontbijt werd verricht door wethouder Harm Jan Kuper. In zijn toespraak onderstreepte hij het belang van ontmoeting en lokale betrokkenheid. “Ter Apel staat bekend om haar rijke verenigingsleven. Met Ter Apel Bruist bundelen jullie de krachten. Daarmee laten jullie zien dat samenwerking de sleutel is tot een bruisende gemeenschap. Daar mogen jullie trots op zijn.”
Samenwerking met RSG-leerlingen
Bijzonder aan deze eerste editie van het Koningsontbijt was de samenwerking met leerlingen van de RSG in Ter Apel. Zij schreven het projectplan en ontwierpen het logo voor het Koningsontbijt. Ter Apel Bruist noemt de samenwerking “een inspirerend voorbeeld van hoe jong en oud elkaar kunnen versterken”.
Fijn wonen en een positief geluid
Stichting Ter Apel Bruist is een initiatief van Ter Apelers voor Ter Apelers. De stichting wil bijdragen aan prettig wonen in Ter Apel en meer positieve verhalen over het dorp. Daarvoor brengt de organisatie verenigingen en evenementenorganisatoren bij elkaar, zodat zij elkaar makkelijker vinden en gebruik kunnen maken van elkaars kennis, ervaring en materialen. “Heel praktisch: ieder evenement heeft een vergunning nodig. Waarom trekken we daarin niet samen op?”
Bron: Stichting Ter Apel Bruist
Foto’s: Gerda Boeijing