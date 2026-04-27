DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
In de nacht van 25 op 26 april is bij een appartementencomplex aan de Fuller Kirchweg ingebroken. De inbraak vond tussen 00.05 en 00.35 uur plaats. De dader heeft met geweld de deur naar een terras geopend en ging er vervolgens met een bewakingscamera vandoor. Ook missen de bewoners een kat. Of het dier gestolen of ontsnapt is, is niet duidelijk. Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen via 05931/9490.
Haren
Gistermiddag is bij een ongeval op de kruising “Segberg”/ Süd-Nord-Straße een motorrijder zwaargewond geraakt. Het 48 jarige slachtoffer werd door een 41 jarige bestuurder van een Suzuki over het hoofd gezien toen deze om 15.40 uur met zijn auto linksaf het kruispunt op reed. De motorrijder is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Hij verkeert niet in levensgevaar. De kruising is tot 18.15 uur afgesloten geweest voor bergingswerkzaamheden.
Rhede
Zaterdagochtend zag een 18 jarige bestuurster van een Ford om 10.00 uur een VW toen zij vanaf de Friedensstraße de L52/Bellingwolder Straße wou oversteken. Bij de daarop volgende aanrijding belandden beide voertuigen in een sloot. Hierbij raakten de 44 jarige bestuurder van de VW en zijn 15 jarige passagier gewond. In de Ford zaten de 18 jarige bestuurster, een 19 jarige vrouw en een 7 jarig meisje. Ook zij raakten allen gewond, waarvan het 7 jarig meisje ernstig. De weg is tot 12.20 uur voor bergingswerkzaamheden afgesloten geweest.
Bunde
Om 23.15 uur controleerde de politie op de parkeerplaats Bunderneuland een 37 jarige Poolse bestuurder van een VW Caddy. In de kofferbak werd een bedrieglijk realistisch ogende karabijn aangetroffen. Bij nader onderzoek bleek het wapen een airsoftreplica te zijn van een Amerikaans M4-aanvalsgeweer. Omdat het wapen als verboden vuurwapen was aangemerkt, werd deze in beslag genomen. De Pool wordt nu vervolgd voor overtreding van de wapenwet. Na de politieprocedures mocht de man zijn reis vervolgen.
Papenburg
Donderdag heeft de politie ter hoogte van Hauptkanal links 74 in Papenburg een witte damesfiets van het merk Gratia City veilig gesteld. De rechtmatige eigenaar wordt verzocht contact op te nemen via 04961/9260.