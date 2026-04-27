Wethouder Giny Luth hijst de vlag bij zorgcentrum de Blanckenborg

BLIJHAM – Vanmorgen heeft wethouder Giny Luth bij zorgcentrum de Blanckenborg de vlag gehesen.
Vanmorgen kwam Muziekvereniging DOK onder leiding van Jogchum Rooda Koningsdag inluiden bij de Blanckenborg. Wethouder Giny Luth hees samen met een bewoner en Bert Bruins de vlag. Ondertussen werd het Wilhelmus en daarna het Grunnegs Laid gespeeld en gezongen.
Na afloop werd er koffie met oranjetompoezen geserveerd. Deze werden aangeboden door Zuur Woninginrichting Pekela.
Voor mevrouw J.K. Martens – Jonkman is het dubbel feest. Zij viert morgen haar 102 de verjaardag. Speciaal voor haar speelde DOK het “Lang zal ze leven”. Wethouder Giny Luth verraste mevrouw met een orchidee.
Ook werden Henk van Dijk en Amber Boon in het zonnetje gezet. Henk is het oudste lid van muziekvereniging DOK en maakt al 70 jaar muziek; eerst bij muziekkorpsen in Amsterdam, later bij DOK. Hij bespeelde trommel/overslag en pauken. De laatste jaren is hij ‘chef koffiepauze’ en zorgt hij dat tijdens de pauze de koffie bruin is. Hij kreeg een speld en een oorkonde.
Amber Boon is 12 1/2 jaar lid van DOK. Zij werd eveneens verrast met een oorkonde en een speldje.
Foto’s: Jan Glazenburg en Christie Koopman