SMEERLING – Voor dag en dauw het natuurgebied in: dauwtrappen is een bijzondere manier om het Dal van de Ruiten Aa te beleven. Terwijl de zon opkomt en de nevel nog boven de beek hangt, wandelen we samen met de boswachter door het beekdal bij Smeerling.
In de vroege ochtend is het gebied op z’n mooist. Je hoort vogels wakker worden, ruikt het frisse gras en ziet hoe het licht langzaam over de houtwallen, graslanden en beekjes schuift. De boswachter vertelt onderweg over het landschap, de dieren die hier leven en waarom juist dit moment van de dag zo bijzonder is.
Na de wandeling is er tijd om na te praten en op te warmen met een ontbijt bij Gasterij Natuurlijk Smeerling, midden in het natuurgebied. Een rustige, frisse start van Hemelvaartsdag, dicht bij huis en midden in de natuur.
Aanmelden verplicht
Voor deze activiteit is vooraf aanmelden verplicht. Aanmelden is mogelijk tot en met zondag 9 mei. Aanmelden via: Dauwtrappen in het Dal van de Ruiten Aa | Natuurmonumenten
Praktische informatie
- Let op: i.v.m. het ontbijt kan je je opgeven tot en met zondag 9 mei;
- Vertrekpunt van de excursie is de parkeerplaats van Gasterij Natuurlijk Smeerling;
- Het ontbijt is bij de prijs inbegrepen;
- De excursie zal gehouden worden op donderdagochtend 14 mei 2026;
- De excursie is geschikt voor volwassenen;
- Zorg voor kleding passend bij het weer en stevige schoenen;
- Honden zijn tijdens deze activiteit niet toegestaan;
- Leden van Natuurmonumenten krijgen 30% korting op excursies, lid worden kan hier!
- Vergeet niet om je eigen verrekijker mee te nemen!
Korting voor leden
Leden van Natuurmonumenten krijgen 30% korting op deze en andere excursies en activiteiten. Nog geen lid? Word hier lid en draag bij aan het behoud van onze prachtige natuurgebieden!
Bron: Hanne-Wil Kievitsbosch