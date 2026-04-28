Dodenherdenking 4 mei Wedderveer 2026

WEDDERVEER – Maandag 4 mei vindt weer de jaarlijkse dodenherdenking plaats bij het monument in Wedderveer. Het 4 mei-comité nodigt u dan ook van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Om stil te staan bij een tijd die we niet weer terug willen hebben.
Vooraf aan het programma bij de het monument te Wedderveer worden eerst om 19.00 uur bloemen gelegd bij de oorlogsgraven op het kerkhof in Blijham. U ben ook van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Programma Wedderveer
We verzamelen zoals gebruikelijk om 19.30 uur bij de Albert Wubsbank in Wedderveer. Om 19.40 uur vertrekken we in een stille tocht van de Albert Wubsbank naar het monument. Hier zullen we om 20.00 uur twee minuten stilte in acht nemen. Rond 20.30 uur zijn we weer terug bij de Albert Wubsbank en is de herdenking afgelopen.
Bij de herdenking wordt medewerking verleend door leerlingen van de basisscholen uit Westerwolde Noord in de vorm van het leggen van bloemen en lezen van gedichten. Toespraken zullen worden gehouden door burgemeester Jaap Velema en de voorzitter van het 4 mei comité Westerwolde Noord. De plechtigheid wordt muzikaal omlijst door muziekvereniging D.O.K. uit Blijham. Voor mensen die niet lang kunnen staan zijn er stoelen aanwezig.
Bron: Astrid Lüürssen, voorzitter comité 4 mei Westerwolde Noord