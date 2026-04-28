Grensoverschrijdend erfrecht: hoe zit dat precies?

REGIO – Erfrecht kan – vooral in grensoverschrijdende context – al snel erg ingewikkeld worden. Hoe zit het bijvoorbeeld wanneer je als Nederlander in Duitsland woont en een erfenis vanuit Nederland ontvangt? In welk land moet je dan erfbelasting betalen? En hoe zorg je ervoor dat de zaken omtrent je eigen nalatenschap goed geregeld zijn wanneer je als Duitser in Nederland woont? Omdat in de Nederlands-Duitse grensstreek veel mensen aan de ene kant van de grens wonen, maar familie in het andere land hebben, organiseren de GrensInfoPunten in samenwerking met notaris Branko Reumkens op maandag 18 mei twee web-seminars over grensoverschrijdend erfrecht. Deelname is kosteloos.
Tijdens de web-seminars zal Branko Reumkens, partner en notaris bij LexQuire Tax & Law, de belangrijkste regelingen hierover en valkuilen daarbij toelichten. Hij is deskundige op het gebied van zowel Nederlands als Duits erfrecht en heeft bijzondere expertise op het gebied van grensoverschrijdend erfrecht.
Aanmelden en meer informatie
Het eerste web-seminar om 18.15 uur is gericht op Duitsers die in Nederland wonen. Dit web-seminar zal dan ook in het Duits worden gehouden. Het tweede web-seminar om 19.30 uur is bedoeld voor Nederlanders die in Duitsland woonachtig zijn en zal in het Nederlands plaatsvinden.
Geïnteresseerden kunnen zich via een online formulier gratis aanmelden voor het Duitse (www.grenzinfo.eu/erbschaft-DEinNL) en Nederlandse (www.grenzinfo.eu/erbschaft-NiederlaenderinDE) web-seminar. Zij zullen daarna een uitnodigingslink ontvangen om de bijeenkomst via MS-Teams bij te wonen. Na de presentatie is er de gelegenheid om algemene vragen betreffende grensoverschrijdend erfrecht te stellen. In verband met de beperkte tijd is er echter geen mogelijkheid om op specifieke, persoonlijke situaties in te gaan.
Bron: GrensInfoPunt