Keltische folk en meer met de Ierse swingfolkband Unicorn in Ons Noabershoes

VEELERVEEN – Op 23 mei treedt de Ierse swingfolkband Unicorn op in Ons Noabershoes.
Keltische folk en swing, met Klezmer, Shanties en Bluegrass uitstapjes. Licht in het hoofd, voeten van de vloer, dorstige keel – een optreden van Unicorn laat de toehoorders nooit onberoerd. De opzwepende Keltische muziek van de folkband loopt doorgaans uit op een feelgood swingfeestje waarbij uit volle borst wordt meegezongen. Maar laat niemand zich in de luren leggen door het schijnbaar achteloze gemak waarmee de band zich op het podium presenteert, achter die vrolijke façade gaan rasmuzikanten schuil die elkaar ragfijn aanvoelen.
Aanjagers van het Ierse folk spektakel zijn accordeonist Martien Tijburg en gitarist John Kuiper, het duo vormt al sinds de oprichting (1996) het kloppende hart van Unicorn. De leadzangeressen Renske den Uil /Jolanda Traarbach en de violistes Christina Knoll / Erna Sommer maken het team compleet. Professionals met deels conservatorium-achtergrond, maar nu eenmaal ongeneeslijk behept met het Keltische folk virus. UNICORN is een bekende naam in de folk wereld en behoort tot de top aangaande wat Nederland aan semi professionele folk muziek te bieden heeft.
Ook internationaal is de band een veel gevraagde act op zomerfestivals in binnen- en buitenland. De band treedt standaard in een vierpersoonsbezetting op: een zangeres, een violiste en de vaste basis John Kuiper (zang/gitaar) en Martien Tijburg (accordeon). Zaterdagavond 23 mei a.s. kunt u ze zien en horen in MFA Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20 te Veelerveen. Aanvang 20:30 uur. Zaal open: 20:00 uur. Reserveren gewenst via: info@veelerveen.eu ; tel nrs.: 06 25045014 / 06 57392348.
Bron: Pieter Huttinga