Koningsdag Bourtange-Vlagtwedde-Veele druk bezocht

BOURTANGE, VLAGTWEDDE, VEELE – De viering van Koningsdag begon in Bourtange om 09.00 uur met het traditionele hijsen van de vlag op het Marktplein. De ceremonie werd begeleid door het Exercitie Peloton Bourtange (EPB) en daarmee werd dit de officiële aftrap van het programma.
Vanaf 10.00 uur verplaatste de aandacht zich naar twee locaties: het schoolplein van de Willem Lodewijckschool in Bourtange en het Marktplein in Vlagtwedde. Op beide plekken startte een kleedjesmarkt, waar particulieren tweedehands spullen aanboden. Voor jongere bezoekers waren er onder meer een springkussen en schminkactiviteiten, waarvoor een kleine vergoeding werd gevraagd.
Daarnaast was er koffie, thee en een assortiment aan lekkernijen verkrijgbaar. De opbrengst hiervan was bestemd voor een goed doel: Schuldhulpmaatje Westerwolde. Deze organisatie helpt mensen met (dreigende) schulden door persoonlijke begeleiding richting een schuldenvrij leven.
Bezoekers die de regio wilden verkennen konden een route van circa 32 kilometer fietsen. Deze route ging langs beide markten en bood de mogelijkheid om de activiteiten op meerdere locaties te combineren.
Bron en video: GenAmedia Nieuws/Aike Godlieb