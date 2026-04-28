DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Tussen vrijdag 10 april en zondag 12 april is bij de St. Jozef kerk aan de Kolpingstraße een stenen bank beschadigd. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te beleen via 05932/72100.
Neubörger
Zaterdag is tussen 12.00 en 17.10 uur bij een bouwcontainer aan de Englandsweg in Neubörger ingebroken. Er zijn bouwmachines ter waarde van meerdere tienduizenden euro’s gestolen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg via 04961/9260.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland