Lezing met spoken word over slavernijverleden Winschoten

WINSCHOTEN – In Winschoten en omgeving zijn meer sporen te vinden van het slavernijverleden dan de beelden van Toon Hagenaars van slavenopstandleider Tula en diens zoon. Wetenschapper Barbara Henkes, spoken word-artiest Cissy Joan en pianist Dani Brands brengen er op woensdag 20 mei een intrigerend en muzikaal theatercollege over in Cultuurhuis De Klinker.
Wat had slavernij in de koloniën te maken met het – voor velen ook zware – leven in Oost-Groningen? Historicus en wetenschapper Barbara Henkes deed met collega’s en studenten onderzoek naar de manier waarop niet alleen Amsterdam of Zeeland, maar evengoed Groningen en Winschoten profiteerden van de handel in koloniale waren en slaafgemaakte Afrikanen en Aziaten. Tijdens een theatercollege neemt Henkes het publiek mee op een speurtocht langs deze ‘Sporen van het slavernijverleden’ in Winschoten en via de Carel Coenraadpolder, Nieuwolda, Heveskes en Farmsum naar Delfzijl. Ook Veendam en de Veenkoloniën komen aan bod. Barbara Henkes schrijft over vormen van in- en uitsluiting in het verleden en hoe die doorwerken in het heden. Ze is verbonden als onderzoeker aan de opleiding Geschiedenis van Rijksuniversiteit Groningen. Zij publiceerde eerder al het boek ‘Sporen van het Slavernijverleden in Groningen’, dat recent is herdrukt.
Warm optreden
De lezing van Henkes wordt afgewisseld met spoken word en muziek, door zangeres-woordkunstenaar Cissy Joan en muzikant-pianist Dani Brands. Cissy Joan verpakt haar verhaal in warme, melodische optredens met scherpte en een vleugje humor. Zij zet zich naast optredens onder meer in voor Dia di Tula (herdenking en viering slavenopstand Curaçao) Groningen. Dani Brands, opgegroeid in Groningen, is bekend van optredens in de Rotterdamse jazzscene. Daarnaast is hij al jaren de huispianist van ‘Let’s Get Lyrical met Cissy Joan’, de terugkerende woordkunstavond in Grand Theatre, Groningen.
Praktische informatie:
wo 20 mei, 20:15 uur: Lezing Barbara Henkes en Cissy Joan – Sporen van het slavernijverleden in Groningen. Meer informatie op indeklinker.nl.
Bron: Esther Bulder