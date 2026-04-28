Lezing met spoken word over slavernijverleden Winschoten

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 28 april 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPNIEUW VEEL ZON | PER DAG WARMER

Er zijn vanochtend nog een paar wolkenvelden maar er zijn ook al zonnige perioden. En met een noordoostenwind wordt het gaandeweg de dag ook steeds zonniger. Dus dat ziet er goed uit en de temperatuur komt ook een stuk hoger uit dan gisteren: toen werd het ondanks de zwakke wind maar 13 á 14 graden, vanmiddag wordt het 16 á 17 graden. De wind is eerst windkracht 3 tot 4, vanmiddag windkracht 4 tot 5.

Morgen is er ook een doorwaaiende wind, dan uit het noordoosten tot oosten. Daarmee wordt het een zonnige dag en vannacht is het ook helder. De wind en de zon maken het morgen een sterk drogende dag op het land, de maximumtemperatuur voor morgen is net als vandaag ongeveer 17 graden. Minimumtemperatuur vannacht rond 5 graden.

Woensdag verplaatst een hogedrukgebied van de Noordzee naar Oost-Duitsland. De wind draait daardoor naar zuidoost en neemt iets af. Maximum donderdag daardoor van 18 tot 20 graden. Vrijdag en zaterdag zijn daarna twee warme dagen met middagtemperaturen van 22 tot 25 graden.De vrijdag lijkt droog en zonnige te zijn, zaterdag is er kans op enkele regen- en onweersbuien.