Op OERRR-expeditie in de natuur bij Smeerling

SMEERLING – Tijdens de OERRR Expeditie op zaterdagochtend 9 mei bij Smeerling gaan kinderen op pad alsof ze echte ontdekkingsreizigers zijn. Samen met onze boswachter verkennen ze het landschap van het Dal van de Ruiten Aa. Onderweg voeren ze opdrachten uit, speuren ze naar sporen van dieren en ontdekken ze hoe planten, water en bodem met elkaar samenhangen.
Het gebied rond Smeerling is een afwisselend beekdallandschap met houtwallen, graslanden en kronkelende beekjes. Juist hier is veel te zien en te beleven. Kinderen leren kijken, luisteren en zoeken: waar leeft een dier, waarom groeit een plant juist hier en wat vertelt het landschap over het verleden?
De expeditie draait om actief buiten zijn, samenwerken en zelf ontdekken. Geen lange verhalen, maar doen, proberen en ervaren. Zo beleven kinderen de natuur van dichtbij en merken ze hoe bijzonder het is om buiten op avontuur te gaan.
Aanmelden is verplicht en kan via: OERRR-Expeditie Smeerling | Natuurmonumenten.
Praktische informatie
- Leeftijden: 6 – 12 jaar
- Datum en tijd: zaterdagochtend 9 mei 09.00 uur tot 11.30 uur;
- De activiteit gaat door met een deelname van minimaal 3 deelnemers;
- Begeleiding van een volwassene is verplicht;
- De afstand van de expeditie is ongeveer 2 – 2,5 kilometer;
- Startlocatie: parkeerplaats Eemboerveld;
- Kledingadvies: draag kleding die vies mag worden en stevige schoenen of laarzen. Kleed je naar het weer.
Bron: Hanne-Wil Kievitsbosch