Van roos naar boom: PvdA en GroenLinks Westerwolde planten wensboom op 1 mei

HARPEL – PvdA en GroenLinks Westerwolde organiseren op vrijdag 1 mei voor het eerst samen een 1 mei-viering. In het buurthuis in Harpel staat dit jaar het planten van een wensboom centraal: een blijvend symbool waarin inwoners hun ideeën en wensen voor de toekomst van Westerwolde kunnen meegeven.

Met de gezamenlijke viering zetten beide partijen een volgende stap in hun samenwerking richting PRO Westerwolde. 1 mei staat voor solidariteit en samen opkomen voor wat telt. Juist daarom past het om deze viering nu samen te organiseren.



De traditionele roos die de PvdA op 1 mei altijd huis aan huis uitdeelde aan haar leden, krijgt dit jaar een nieuwe vorm. In plaats van iets dat je mee naar huis neemt, kiezen de partijen bewust voor iets dat blijft: een boom voor het dorp. Daarmee willen zij niet alleen de traditie voortzetten, maar ook versterken en zichtbaar maken in de leefomgeving.



De boom wordt tijdens de avond voorzien van kaartjes met wensen van aanwezigen. Daarbij staat de vraag centraal: waar moeten de gezamenlijke fracties van GroenLinks en PvdA zich de komende tijd voor inzetten, en wat mag daarbij niet uit het oog worden verloren? Het planten van de boom markeert de start van een nieuwe traditie. De partijen willen voortaan ieder jaar op 1 mei een boom planten in een ander dorp of buurtschap in Westerwolde.



De avond heeft een laagdrempelig en feestelijk karakter, met ruimte voor ontmoeting, een korte inhoudelijke bijdrage en live muziek van het akoestische trio Up to the Garret. De organisatie heeft een prominente spreker uitgenodigd om de avond te openen. Daarnaast zullen de voorzitters van PvdA en GroenLinks Westerwolde kort ingaan op de samenwerking en de gezamenlijke toekomst richting PRO Westerwolde.



“Met de wensboom geven we inwoners letterlijk een plek om mee te denken over de toekomst van Westerwolde. Wat we samen planten, groeit verder,” zegt Brunie Batterman, interim-voorzitter van Progressief Westerwolde i.o.



De 1 mei-viering vindt plaats op vrijdag 1 mei in het buurthuis in Harpel (Harpelerweg 37) en begint om 20.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Bron: Jan Feiken