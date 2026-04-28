Vrachtwagen verliest enkele honderden liters diesel op industrieterrein De Zwaaikom in Veendam

VEENDAM – Grote pech voor een vrachtwagenchauffeur uit Polen. De chauffeur ontdekte vanavond rond negen uur op industrieterrein De Zwaaikom dat er een lek in de brandstoftank van zijn truck zat. Collega chauffeurs alarmeerden de brandweer.
Bij aankomst van de brandweer bleek er al een paar honderd liter diesel op straat en in het riool te zijn beland. De brandweer heeft met zand de putten afgeschermd om te voorkomen dat er nog meer liters diesel het riool instroomden. Medewerkers van de gemeente en het waterschap kwamen eveneens ter plaatse.
Het is niet bekend waardoor het lek is ontstaan.
Bron en foto’s: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie