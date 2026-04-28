Vroeg wespenseizoen in 2026? Dit kun je verwachten

REGIO – De kans is groot dat we in 2026 eerder dan normaal te maken krijgen met wespen. Volgens Meldpunt Ongedierte zijn de eerste signalen voor een actief wespenseizoen al zichtbaar. Toch blijft het nog even afwachten hoe groot de overlast daadwerkelijk zal worden.

Zachte winter geeft wespen een voorsprong

De afgelopen winter was relatief zacht en droog, en dat is goed nieuws voor wespen – maar minder prettig voor mensen die ze liever op afstand houden. Wespenkoninginnen overwinteren alleen, en hoe meer koninginnen de winter overleven, hoe groter de kans op veel nesten in het voorjaar.

Dit jaar lijken opvallend veel koninginnen de winter te hebben doorstaan. Bovendien zijn er al vroeg actieve koninginnen gesignaleerd, wat erop wijst dat ze een voorsprong hebben bij het bouwen van hun nesten.

Weer in het voorjaar is doorslaggevend

Toch is het nog geen gelopen race. De maanden april en mei spelen een cruciale rol. Warm en droog weer zorgt ervoor dat nesten zich snel ontwikkelen, wat kan leiden tot een vroege toename van wespenoverlast.

Aan de andere kant kan een koud of nat voorjaar roet in het eten gooien. Jonge nesten zijn kwetsbaar en kunnen bij slechte weersomstandigheden massaal verdwijnen.

Invloed van bestrijdingsmiddelen

Ook het gebruik van biociden – middelen die insecten bestrijden – heeft effect op de wespenpopulatie. Deze middelen kunnen de voedselketen verstoren, waardoor wespen minder voedsel vinden. Dat kan uiteindelijk invloed hebben op de groei van de nesten.

Lessen uit het verleden

Eerdere jaren laten zien hoe groot de invloed van het weer is. In 2021 zorgde een koud en nat voorjaar voor weinig wespen. In tegenstelling tot 2018, toen ideale omstandigheden juist leidden tot een recordaantal nesten.

Wat betekent dit voor 2026?

De eerste tekenen wijzen op een vroeg begin van het wespenseizoen. Dat betekent dat overlast mogelijk eerder optreedt dan we gewend zijn. Hoe ernstig het wordt, hangt echter nog sterk af van de weersontwikkelingen in de komende maanden.

Voorkomen is beter dan genezen

Het advies is om nu al alert te zijn. Door vroegtijdig preventieve maatregelen te nemen – zoals het dichten van kieren en het opruimen van voedselresten – kun je de kans op overlast aanzienlijk verkleinen.