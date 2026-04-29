Westerwoldse Wichter verzorgen jubileumconcert in Ter Apel

TER APEL – Vrouwenkoor Westerwoldse Wichter uit ter Apel bestaat vijfentwintig jaar. Daarom geven ze zondag 10 mei aanstaande een jubileumconcert in de Polderputten.
Plezier in zingen en muzikale perfectie is al die jaren hun streven gebleven. Onder leiding van dirigent Eddy Wilthof wordt opnieuw een gevarieerd programma gepresenteerd. Tekke Withaar zorgt ook dit keer weer voor de begeleiding en Lucia Ots neemt 10 mei de presentatie voor haar rekening.
De Wichter zingen die middag niet alleen liedjes van dicht bij huis, maar maken bijv. ook de sprong naar Engels, Frans, klassiek en laten graag horen dat ze jong zijn gebleven.
Het jubileumconcert begint om 14:30 uur, de zaal gaat om 14:00 uur open.
Adres: Hanetangerweg 5a in ter Apel.
Voor meer informatie of reserveringen: secretariaat@westerwoldsewichter.nl
Bron: F. Wijnia