Amnesty International aanwezig bij bevrijdingsfestival Winschoten

WINSCHOTEN – Amnesty International is op 5 mei aanwezig op het bevrijdingsfestival bij de Tramwerkplaats in Winschoten. Amnesty is daar met een informatie- en verkoopkraam van 12.00 – 17.00 uur en voert actie tegen de mensenrechtenschendingen in de Verenigde Staten.
In de VS breekt president Trump in hoog tempo de mensenrechten af. En juist hier vinden deze zomer de meeste wedstrijden van het WK plaats. Je kunt direct in actie komen door een petitie te ondertekenen.
Mensenrechtenrisico’s in de VS
De VS en FIFA beloofden een toernooi waar iedereen veilig is. Maar zowel inwoners als fans lopen risico’s. Er moet een einde komen aan de massadeportaties, onderdrukking van protest en aan discriminatie. ‘Laat de Verenigde Staten veilig zijn voor iedereen. Voor, tijdens en na het WK voetbal.’ Met die oproep staat Amnesty International op het bevrijdingsfestival.
Bron: Amnesty International Oldambt