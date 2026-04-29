Beleef een kinderfietsroute in de provincie Groningen

PROVINCIE GRONINGEN – Op zoek naar een leuke en actieve activiteit voor kinderen in de meivakantie? Stap samen op de fiets en ontdek een kinderfietsroute in de provincie Groningen. Verspreid over de hele provincie liggen tien routes, met in elke gemeente minimaal één kinderfietsroute. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maximaal vijftien kilometer lang en zitten vol leuke en verrassende opdrachten. Zo wordt fietsen een avontuur voor het hele gezin.
Veilig en kindvriendelijk op pad
De kinderfietsroutes lopen langs bestaande fietsknooppunten en zijn veilig en prettig om met kinderen te fietsen. Je kunt de route starten bij elk gewenst knooppunt. Onderweg volg je de herkenbare bordjes van Kinderfietsroutes. De routes maken zo veel mogelijk gebruik van fietspaden die gescheiden zijn van autoverkeer en bevatten weinig oversteken. Zo kunnen kinderen ontspannen en met plezier fietsen.
Spannende opdrachten onderweg
Elke kinderfietsroute heeft een eigen verhaal met bijbehorende opdrachten. Door de opdrachten uit te voeren, verdienen kinderen letters. Samen vormen deze letters een code, die zij invullen op de website van Kinderfietsroutes. Na het invoeren van de code wordt een nieuw level ontgrendeld. Kinderen kunnen daardoor dezelfde route meerdere keren fietsen en elke keer iets nieuws beleven.
Heb je zin om een kinderfietsroute bij jou in de buurt te fietsen? De route en de opdrachten zijn te vinden op www.kinderfietsroute.nl.
Samen werken aan meer beweging
De kinderfietsroutes zijn een initiatief van de provincie Groningen, Huis voor de Sport Groningen en Routebureau Groningen. Ze zijn mede mogelijk gemaakt met subsidie uit het Gronings Provinciaal Beweegakkoord en met steun van de gemeente Groningen. Met deze samenwerking stimuleren partners uit het Gronings Provinciaal Beweegakkoord fietsen vanaf jonge leeftijd. De provincie Groningen wil hiermee sport en bewegen voor iedereen toegankelijk maken.
Fietsen is een laagdrempelige manier om buiten te bewegen, draagt bij aan een gezonde leefstijl en helpt kinderen ervaring op te doen in het verkeer.
Bron: Provincie Groningen