De dames van Buffelfarm Meems mogen 2 mei weer naar buiten

ONSTWEDDE – Zaterdag 2 mei mogen de buffels van Buffelfarm Meems voor het eerst dit jaar de weide in.
Zaterdag 2 mei om 10.00 uur mogen de buffels van Bert Meems voor het eerst dit jaar naar buiten. Het publiek mag hierbij aanwezig zijn en ook een kijkje nemen in de stallen en in de naastgelegen boerderijwinkel, waar onder anderen buffelvlees, buffelmelk, mozzarella, jonge buffelkaas, vla, yoghurt en buffelijs in verschillende smaken wordt verkocht.
Om alles in goede orde te laten verlopen en overlast aan de Kampweg te vermijden is aan de Oosterholtsweg een parkeerplaats voor auto’s gemaakt. Dit is vanuit Vlagtwedde gezien de weg rechts vóór Buffelfarm Meems en vanaf Onstwedde de eerste weg links als je de Buffelarm passeert. Fietsers en mensen die slecht ter been zijn mogen bij de boerderijwinkel parkeren.
De Buffelfarm vindt u aan de Kampweg 3 9591VC Onstwedde