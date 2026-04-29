Gemeente Oldambt kiest voor duidelijke norm tegen agressie

WINSCHOTEN – Gemeenteraadsleden krijgen steeds meer te maken met agressie. Daarom heeft de gemeenteraad van Oldambt op 28 januari 2026 het ‘Agressieprotocol raad gemeente Oldambt’ vastgesteld.
Uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 2024 blijkt dat in 2024 bijna de helft (47%) van alle politieke ambtsdragers van gemeenten te maken kreeg met normoverschrijdend gedrag en agressie. Dit kan de besluitvorming beïnvloeden en raakt direct de integriteit van het lokale bestuur, wat schadelijk is voor de democratie. Agressie kan zich op verschillende manieren uiten, bijvoorbeeld verbaal of non-verbaal, fysiek, of via (sociale) media. In Oldambt geldt de norm dat agressie, in welke vorm dan ook, niet wordt geaccepteerd. “Meningsverschillen horen bij de politiek, maar respect is altijd de basis. Agressie is nooit gerechtvaardigd en past niet in onze gemeente,” aldus burgemeester Cora-Yfke Sikkema.
In februari 2026 werd de gemeenteraad Oldambt via sociale media geconfronteerd met agressief gedrag richting een fractieondersteuner. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente Oldambt aangifte gedaan. In alle gevallen van normoverschrijdend gedrag en agressie wordt gekeken hoe daarmee om te gaan. Zo nodig volgt aangifte bij de politie.
