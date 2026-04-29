Jonge makers krijgen prominente rol in oude kerken tijdens festival Terug naar het begin

EEMSDELTA – Over een maand gaat Festival Terug naar het begin (29–31 mei) van start.

Dit jaar introduceert het festival de nieuwe programmalijn Jong Begin, waarin jonge makers een prominente rol krijgen binnen het programma. In samenwerking met Noordstaat, het Noord Nederlands Orkest en Jonge Harten werken zij samen met artiesten als Jeangu Macrooy, NAAZ en Bowie Redman Barbiers. De projecten vinden plaats op drie hoofdlocaties: de Nicolaïkerk in Appingedam, de kerk van Tjamsweer en de Stefanuskerk in Holwierde. Met Jong Begin zet het festival in op talentontwikkeling en ontmoeting tussen generaties en publieken. In dorpen waar kerken een belangrijke sociale functie vervullen, vaak gedragen door oudere generaties, onderzoeken jonge makers hoe zij zich tot deze plekken verhouden en er nieuwe betekenis aan kunnen geven.

Nieuwe ontmoetingen in bijzondere context

Binnen Jong Begin werken jonge makers en gevestigde artiesten samen aan nieuw werk dat speciaal voor het festival wordt ontwikkeld. Het project is zichtbaar tijdens de opening op vrijdag en gedurende het hele festivalweekend. De samenwerking met het Noord Nederlands Orkest, Noordstaat en Jonge Harten brengt uiteenlopende artistieke werelden samen: van klassieke muziek tot hiphop en theater. Daarbij speelt ook de sociale rol van de kerken in de dorpen een belangrijke context: plekken die vaak gedragen worden door oudere generaties en diep verweven zijn met de gemeenschap. Die gelaagdheid werkt door in hoe makers en musici de ruimte ervaren en benaderen.

“Buiten de traditionele concertzaal, in de karakteristieke kerkjes van het Groninger platteland, ontstaat een intieme setting waarin muziek directer wordt ervaren. Voor onze jonge strijkers betekent het spelen met een artiest als Jeangu Macrooy een grote impuls voor hun ontwikkeling en zichtbaarheid,” aldus het Noord Nederlands Orkest.

Noordstaat vult aan: “Wanneer makers uit hun eigen scene stappen en in een nieuwe context terechtkomen, worden ze uitgedaagd opnieuw naar hun werk te kijken. Wat blijft er over als je die context loslaat? Wat maakt jouw stem authentiek? Juist daar ontstaat ruimte voor experiment en verdieping.”

Talentontwikkeling en zichtbaarheid

Naast artistieke samenwerking ligt de nadruk binnen Jong Begin op de ontwikkeling en zichtbaarheid van jonge makers. Door hen actief te betrekken bij professionele producties werken zij samen met gevestigde artiesten en presenteren zij hun werk aan een breed publiek. In die context werken zij intensief samen met ervaren musici en makers, wat bijdraagt aan hun artistieke groei én professionele ontwikkeling.

Tegelijkertijd worden zij uitgedaagd om stil te staan bij hun eigen makerschap: wat is hun perspectief en wat voegen zij toe binnen een groter geheel? Door deze combinatie van samenwerking, begeleiding en presentatie ontwikkelen jonge makers niet alleen hun werk, maar ook hun positie binnen het culturele veld.

Over TNHB en Jong Begin

Met Jong Begin wil TNHB jonge makers niet alleen een podium geven, maar hen ook de komende jaren verder positioneren binnen het hart van het festival. De programmalijn brengt talentontwikkeling, artistieke samenwerking en publieksbeleving samen op unieke locaties in het Groninger landschap. Het festival vindt plaats in het wierdenlandschap van Eemsdelta en opent over een maand, met meer dan 20 artiesten en kunstenaars op evenzoveel locaties verspreid over de dorpen.

