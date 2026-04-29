DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Bunde
Gistavond om 18.46 uur zag een 24 jarige motorrijder te laat dat een 35 jarige bestuurder van een Opel Zafira vanwege het voor hem rijdend verkeer op de A31 moest remmen. Hij reed achterop de Opel en raakte daarbij zwaargewond. Hij werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Zowel de auto als de motor raakte beschadigd. De weg is gedurende de bergingswerkzaamheden deels afgesloten geweest.
Rhede
Tussen maandag 16.00 en dinsdag 6.20 uur is bij een bouwbedrijf aan de Zum Spieksee in Rhede ingebroken. In de loods werden meerdere kasten overhoop gehaald. De buit bestond uit kostbare accu’s. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s. Getuigen worden verzocht contact met de politie van Papenburg op te nemen via 04961/9260.
Tussen woensdag 22 april 16:00 uur en maandag 27 april 12:00 uur heeft op een bouwterrein aan de Siemensstrasse in Rhede een diefstal plaatsgevonden. Onbekende daders hebben een betonmixer gestolen. Volgens de huidige informatie is het gereedschap mogelijk met bouwmachines vervoerd. De schade wordt geschat op enkele duizenden euro’s. Getuigen die iets verdachts hebben gezien of informatie over de diefstal kunnen verstrekken, worden verzocht contact op te nemen met de politie in Papenburg via telefoonnummer 04961/9260.
Papenburg
Gisteren vond op de Goethestraße in Papenburg rond 16:01 uur een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats. Volgens de eerste bevindingen reed een nog onbekende e-scooterrijder achter een auto op de Goethestraße. Toen de 34-jarige bestuurder van de auto rechtsaf een parkeerstrook inreed, botste de e-scooter tegen de VW Passat, waardoor er materiële schade ontstond. De bestuurder vluchtte vervolgens van de plaats van het ongeval.
De vluchtende bestuurder wordt als volgt beschreven:
- man, ongeveer 14 tot 17 jaar oud
- droeg donkere kleding
- droeg een opvallende, glanzende zwarte pufferjas
- reed op een zwarte e-scooter met vering
Volgens het slachtoffer werd de jongeman na het ongeval in de buurt van het stadspark gezien.
Getuigen die informatie kunnen verstrekken over het ongeval of de beschreven persoon worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg op 04961/9260.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland