Lezing niet aangeboren hersenletsel(NAH) in Ommelander Ziekenhuis

SCHEEMDA – De stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis organiseert op dinsdag 19 mei 2026 nogmaals de lezing over de gevolgen en het revalidatietraject bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Iedereen die meer wil weten over de impact en behandeling van de vaak onzichtbare gevolgen van hersenletsel, is van harte welkom.
De lezing begint om 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) en vindt plaats in het restaurant van het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. De toegang is gratis. Aanmelden via info@vriendenvanhetozg.nl is gewenst i.v.m. het beperkte aantal plaatsen. Ze verwachten de avond tegen 21 uur af te sluiten.
De avond wordt verzorgd door verschillende sprekers. Revalidatiearts Tallie van der Laan gaat in op de meest voorkomende oorzaken van hersenletsel en de gevolgen ervan. Ook belicht zij de rol van artsen en het revalidatieteam bij de begeleiding van mensen met NAH. Als lid van het revalidatieteam geven logopedist Gerdien Bruggink en Neeltje Snijder een presentatie over de veranderingen in de communicatie na NAH. Ergotherapeut Lotte Verheggen geeft kort uitleg over de cognitieve problemen bij NAH en geeft een toelichting op de behandelmethode ‘Niet rennen maar plannen’. Maatschappelijk werker Lotte de Wal vertelt wat zij kan betekenen voor patiënten met NAH én voor hun naasten.
Door het organiseren van lezingen binnen ‘haar’ ziekenhuis hoopt de stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis voor patiënten, bezoekers en alle andere belangstellenden relevante onderwerpen te verduidelijken en bespreekbaar te maken.
Bron: St. Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis