Monument voor verzetsheld Pieter Raske onthuld in Vriescheloo

VRIESCHELOO – Aan de Dorpsstraat in Vriescheloo is vanavond een monument onthuld ter nagedachtenis aan Pieter Raske. Wethouder Harm Jan Kuper verrichtte de onthulling in het bijzijn van onder anderen Raske’s dochter Tini, die pas zes weken oud was toen haar vader in de Tweede Wereldoorlog werd weggevoerd.

Pieter Raske woonde tijdens de oorlog met zijn vrouw Grietje Kuiper, zoon Roelf en dochter Tini, aan de Dorpsstraat 17 in Vriescheloo. In een tijd van grote onzekerheid en gevaar bood de familie onderdak aan Joodse onderduikers. Daarmee namen zij enorme risico’s, met uiteindelijk tragische gevolgen.

De ouders van Grietje Kuiper verborgen bijna twee jaar lang de Joodse veehandelaar Rudolf Braaf en zijn vrouw Sara Nathan uit Winschoten. Op 27 juni 1944 werden zij samen met Hindrik Kuiper door de Landwacht opgepakt. Via kamp Westerbork werden Rudolf en Sara gedeporteerd naar Auschwitz, waar zij op 6 september 1944 werden vermoord. Hun dochter Edith was hen al eerder, in 1943, in Auschwitz ontvallen. Hindrik Kuiper overleed in januari 1945 in kamp Sachsenhausen.

Een dag later, op 28 juni 1944, vond opnieuw een razzia plaats. Ditmaal bij Pieter Raske en zijn vrouw. Raske en de Joodse onderduikers Jeizel, Frouwke en hun zoon Elie Kosses werden naar buiten gedreven. Toen Jeizel zich verzette, werd hij ter plekke, in een roggeveld en voor de ogen van zijn vrouw en zoon, doodgeschoten. Frouwke en Elie kwamen in februari 1945 om in kamp Bergen-Belsen. Twee andere zonen van het gezin Kosses waren al in 1942 in Auschwitz vermoord.

Pieter Raske werd via de kampen Amersfoort, Vught en Neuengamme naar Bergen-Belsen gedeporteerd. Hoewel hij de bevrijding van het kamp nog meemaakte, bezweek hij kort daarna op 31 mei 1945 aan uitputting. Hij werd slechts 29 jaar oud.

Voor veel slachtoffers uit deze periode zijn later gedenkplekken gerealiseerd. Zo werd bij ’t Ganzenust in Vriescheloo, de voormalige woning van het echtpaar Kuiper, een gedenksteen geplaatst voor het echtpaar Braaf en Hindrik Kuiper. Op de Joodse begraafplaats in Bellingwolde staat een monument met de namen van omgekomen Joodse inwoners, waaronder de familie Kosses. Ook zijn er struikelstenen gelegd bij voormalige woningen van Joodse inwoners, zoals bij de woning van de familie Kosses aan de Hoofdweg 63 in Bellingwolde.

Voor Pieter Raske ontbrak echter lange tijd een tastbare herinnering. Daar is nu verandering in gekomen. Dankzij de inzet van zijn dochter Tini en Johan en Bert Nobbe is er alsnog, na 40 jaar ambtelijke strijd, een monument opgericht. Johan Nobbe, die de inmiddels overleden broer van Tini, Roelf Raske, goed kende, vond dat Pieter Raske een passend eerbetoon verdiende.

Het monument is geplaatst langs het fietspad tegenover de voormalige woning van de familie Raske aan de Dorpsstraat 17. Met de onthulling heeft Pieter Raske, die met gevaar voor eigen leven anderen probeerde te redden, eindelijk een blijvende plek in de herinnering gekregen. Bij de onthulling waren ook de kleinzoon van Pieter Raske, diens echtgenote, buurtbewoners en leden van de Dorpsraad aanwezig.

