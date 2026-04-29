N33 Veendam – Gieten afgesloten voor groot onderhoud

VEENDAM, GIETEN – Vanwege groot onderhoud is de N33 van 1 tot en met 12 mei 2026 tussen Veendam en Gieten afgesloten. De werkzaamheden vinden plaats van vrijdagavond 1 mei om 19.00 uur tot uiterlijk dinsdagochtend 12 mei om 05.00 uur. De N33 is inclusief op- en afritten afgesloten in de richting van Gieten. Houd rekening met extra reistijd.
Groot onderhoud N33 Veendam – Gieten
Tijdens dit groot onderhoud gaat Rijkswaterstaat het asfalt frezen en asfalt en markeringen opnieuw aanbrengen. Het groot onderhoud is nodig om de kwaliteit van het asfalt te kunnen blijven garanderen. Hierbij brengen ze op meerdere plekken geluidsreducerend asfalt aan.
Verder voeren ze onderhoud aan vangrails en groenvoorzieningen, keuringen en inspecties, bermherstel, reinigingswerk en onkruidbestrijding uit. Poort van Noord voert de werkzaamheden in opdracht van Rijkswaterstaat uit.
Omleidingen afsluiting N33
Het verkeer wordt tijdens het groot onderhoud bij knooppunt Zuidbroek in de richting van Gieten omgeleid via de A7 Groningen. Wilt u naar Assen? Dan kunt u het beste deze route volgen.
Veendam-Noord (afrit 39) en Veendam (afrit 38) zijn gewoon bereikbaar via de afritten. Ook is de N366 richting Stadskanaal bereikbaar vanaf de N33.
Naast deze bovenstaande omleidingen zijn er nog lokale omleidingsroutes. Volg hiervoor de bekende gele borden.
Plan uw reis op tijd
Houd in de periode van 1 mei tot en met 12 mei rekening met extra reistijd en plan uw reis op tijd via de routeplanner. Voor actuele verkeersinformatie kunt u ook kijken op de site van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie .
Bron: Rijkswaterstaat