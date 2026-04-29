Vijfentachtig fietsende demonstranten tegen kernenergie zijn vanuit de Eemshaven gefinisht in Borssele

EEMSHAVEN, BORSSELE – Op zondag 19 april vertrokken 20 Groningers op de fiets vanuit de Eemshaven om een statement te maken tegen kernenergie en opslag van kernafval in onze grond.



Op zondag 26 april werden er 85 fietsende demonstranten om 13.00 uur verwelkomd in Borssele. Hier werd de Tsjernobyl ramp van precies 40 jaar geleden herdacht door de demonstranten en de bezoekers.

Het was een fantastische actie zegt voorzitter Tjeerd Palstra van Verenigd Front Groningen Kern Gezond. Het betrof een gezamenlijke actie opgezet door o.a. Wise, Verenigd Front Groningen Kern Gezond en de Luchtfietsers. Het heeft ons heel veel publiciteit gebracht.



Het bracht in het hele land weer discussies teweeg, maar ook provincies die lieten weten wel in aanmerking te willen komen voor een minikerncentrale (die echter in heel Nederland en Europa nog niet aanwezig zijn). Een mini kerncentrale is niet mini het heeft ten minste de omvang van de kerncentrale in Borssele. En veel mini kerncentrales produceren met elkaar ook een berg kernafval. Palstra was zeer trots op de fiets- kerngroep van 9 personen uit Groningen die de hele rit vanaf Eemshaven (500 km) naar Borssele hadden volbracht.



In zijn speech bedankte hij de Luchtfietsers voor hun sportieve inzet en boodschap. Vanuit het gehele land ontving Verenigd Front Kern Gezond Groningen via de digitale weg petitie verklaringen van burgers.

Palstra was in zijn speech fel tegen de regering: kerncentrales zijn te duur, de realisatie duurt te lang.

Andere manieren van verkrijgen van energie zoals groene energie zijn sneller realiseerbaar en veel goedkoper en schoner. De natuur is zo krachtig en biedt ons zoveel meer mogelijkheden dan kerncentrales. Er werd bij de bijeenkomst veel gezongen en gedanst, er heerste een goede sfeer en de aanwezige politieauto’s bleven keurig op afstand.



Groningse fietsers als Paul Kusters, Sandra Jacobs, Metha Bot, waren goed gebruind in het gezicht van het mooie weer van die week. Palstra noemde ze helden op de fiets die bovendien een hele week tijd hebben genomen om deze actie tot een succes te brengen.



Het rijk heeft meerdere locaties in beeld voor de nieuwe kerncentrales. Het gaat hierbij om Borssele, Terneuzen, de Maasvlakte en de Eemshaven. Palstra verwacht zelf (en hoopt op gezond verstand van de regering) dat er geen kerncentrale komt in de Eemshaven. Groningen moet eerst herstellen van alle trauma’s die hen overkomen zijn en nog niet ten einde is. Maar met de komst van nieuwe kerncentrales en een volle Covra die de opslag van radioactief afval niet meer aankan komen de noordelijke provincies weer in beeld voor opslag van radioactief afval. Dat laatste willen Verenigd Front Kern(afval) Gezond Groningen, Drenthe, Friesland, en Overijssel voorkomen!

U kunt ze nog steeds ondersteunen door de petitie te ondertekenen(digitaal)op

www.verenigdfrontkerngezond.nl

Bron en foto’s: Tjeerd Palstra/ Verenigd Front Groningen Kern Gezond