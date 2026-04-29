Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 29 april 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIG MAAR SCHRAAL | WARMERE DAGEN

Ook vandaag is het heel zonnig en nagenoeg onbewolkt weer. Dat komt door een hogedrukgebied wat nu tussen Schotland en Denemarken ligt en morgen boven Noord-Duitsland en Polen. Daardoor hebben we vandaag een matige tot vrij krachtige wind uit oost tot noordoost en morgen uit oost tot zuidoost. Die zorg ook voor droge lucht en het is vandaag dan ook een beetje schraal weer met een maximumtemperatuur van 17 á 18 graden.

Morgen staat er ook windkracht 3 tot 4, en af en toe windkracht 5. Maximumtemperatuur morgen van 18 tot 20 graden.

Vrijdag zet die temperatuursstijging door want dan wordt het ongeveer 24 graden. Het is dan nog zonnig, op zaterdag komt er langzaam meer bewolking en ‘s avonds is er kans op een regen- of onweersbui. Zondag en volgende week maandag neemt de kans op enkele buien nog toe en dan is het weer wat minder warm, want zaterdag wordt het waarschijnlijk nog 23 of 24 graden.