Zorgen voor schoon drinkwater: een provinciale verantwoordelijkheid

GRONINGEN – Schoon drinkwater lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het steeds minder. Door droogte en klimaatverandering komt de beschikbaarheid onder druk te staan. Daarom werkt de provincie Groningen dagelijks aan het beschermen van onze drinkwatervoorziening, nu en in de toekomst.
Drinkwater komt niet zomaar uit de kraan. Het wordt gewonnen uit kwetsbare grondwaterbronnen en doorloopt een zorgvuldig proces voordat het veilig bij inwoners terechtkomt. De provincie speelt hierin een belangrijke rol door ervoor te zorgen dat de gebieden waar dit water vandaan komt goed worden beschermd.
Die bescherming vraagt om duidelijke keuzes. In en rond drinkwaterwingebieden gelden speciale regels. Niet alles is daar toegestaan, om te voorkomen dat schadelijke stoffen in de bodem of het grondwater terechtkomen. De provincie kijkt daarom kritisch naar activiteiten zoals landbouw, bebouwing en infrastructuur. Zo blijft het grondwater schoon en geschikt voor drinkwaterwinning.
Daarnaast richt de provincie samen met partners beschermingszones in rondom drinkwaterbronnen. In deze gebieden werken we samen met gemeenten, het Waterbedrijf Groningen en waterschappen. Het doel is om regenwater de ruimte te geven om rustig de bodem in te zakken en schoon te blijven. Dat gebeurt bijvoorbeeld door te vergroenen, minder te verharden en ruimte te maken voor natuur en water.
Al deze provinciale werkzaamheden hebben één gezamenlijk doel. Ervoor zorgen dat er in Groningen ook op de lange termijn voldoende schoon drinkwater beschikbaar blijft voor inwoners, bedrijven en toekomstige generaties. Water is immers vanzelfsprekend, maar alleen als we er samen zuinig en verstandig mee omgaan.
Bron: Provincie Groningen