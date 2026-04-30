Brandweer rukt uit voor gaslekkage aan de Straat Bali in Veendam

VEENDAM – De straat Bali in Veendam werd woensdagavond rond 21:30 uur in verband met een melding van een gaslekkage in een woning door de politie en de brandweer afgesloten.
Direct na aankomst werden er door de brandweer metingen verricht. In verband met de veiligheid werden aangrenzende woningen tijdelijk ontruimd. Het is niet bekend of er daadwerkelijk gas is gemeten.
Volgens de woordvoerder van de brandweer is de bewoner geadviseerd een monteur in te schakelen.
