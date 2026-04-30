Dag van de Zorg: Zörgbuusboukje helpt zorgorganisaties in Groningen bij betere communicatie met patiënten

GRONINGEN – In aanloop naar de Dag van de Zorg op 12 mei wordt in Groningen een bijzonder initiatief onder de aandacht gebracht: het Zörgbuusboukje. Deze compacte vertaalgids van het Nederlands naar het Gronings is ontwikkeld door Erfgoed in Groningen en ondersteunt zorgverleners én zorgorganisaties bij het verbeteren van de communicatie met patiënten in de regio. Het Zörgbuusboukje is in handzaam A6-formaat gemaakt en te bestellen via de webshop van Erfgoed in Groningen.

Het boekje is specifiek ontwikkeld voor gebruik in de dagelijkse zorgpraktijk en biedt zorgorganisaties een laagdrempelige manier om aandacht te geven aan taal, cultuur en patiëntbeleving. Zeker in een regio waar het Gronings voor veel patiënten de moedertaal is, kan dit bijdragen aan meer vertrouwen en effectievere zorgverlening.

“Het Zörgbuusboukje, of kortgezegd: Zörgboukje, is bedoeld voor alledaagse zorgsituaties en richt zich met name op jongere zorgverleners die het Gronings minder goed beheersen. Het boekje bevordert begrip, vertrouwen en nabijheid in de zorg door het gebruik van streektaal te stimuleren”, zegt Fieke Gosselaar, streektaalconsulent bij Erfgoed in Groningen. “We merken ook dat zorgorganisaties steeds vaker zoeken naar praktische manieren om patiëntgericht werken concreet te maken. Dit boekje sluit daar goed op aan.”

Zorgonderwijs als aanjager

Het initiatief krijgt inmiddels ook een plek binnen het zorgonderwijs. Begin 2026 werd het Zörgboukje gelanceerd bij het Alfa-college, waar alle eerstejaars studenten Verzorgende IG en Verpleegkunde een exemplaar ontvingen. Ook het Noorderpoort sluit zich hierbij aan: op 6 mei 2026 ontvangen eerstejaars studenten van diverse zorgopleidingen het boekje. Daarmee groeit een nieuwe generatie zorgverleners op die het boekje meeneemt de praktijk in.

Dit biedt ook kansen voor zorgorganisaties om aan te sluiten en het gebruik van het Zörgbuusboukje breder te implementeren binnen teams en afdelingen.

Moedertaal maakt het verschil in de zorgpraktijk

In kwetsbare situaties vallen mensen vaak terug op hun moedertaal. Juist dan kan het spreken of begrijpen van het Gronings een groot verschil maken. Het Zörgbuusboukje helpt zorgverleners om op een eenvoudige manier beter aan te sluiten bij de taal en beleving van patiënten.

“Hou gaait t vandoag? of Mag ik dien aarm aankommen? Woar hest verlet om? of simpel zuchten: Hai hai. De streektaal kan iets extra’s betekenen in het contact tussen bijvoorbeeld een arts en een oudere patiënt.” Fieke Gosselaar

Voor zorgorganisaties is het Zörgboukje daarmee een praktisch hulpmiddel dat direct inzetbaar is op de werkvloer, en om te investeren in toegankelijke, mensgerichte en regionaal verankerde zorg.

Samen werken aan toegankelijke en herkenbare zorg

Rond de Dag van de Zorg, hét moment waarop aandacht wordt gevraagd voor goede en toegankelijke zorg voor iedereen, wordt gekeken hoe dit initiatief zich verder kan ontwikkelen binnen de regio. Samenwerking tussen zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en taalinitiatieven staat daarbij centraal.

Beschikbaarheid en inzet

Het Zörgbuusboukje is in handzaam A6-formaat te bestellen via de webshop van Erfgoed in Groningen. Door de lage kosten en het praktische formaat is het boekje eenvoudig en ook op grotere schaal in te zetten binnen zorgteams, afdelingen of opleidingsprogramma’s.

Voor meer informatie kijk op https://erfgoedpartners.nl/webshop/product/zorgboukje/.

Bron: Patricia Ottay, Communicatie Erfgoed in Groningen

Foto’s: Anne Caesar van Wieren en Anjo de Haan