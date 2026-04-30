DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Dörpen

Gisteren vond rond 16:05 uur op de Waldstraße in Dörpen een ernstig verkeersongeval plaats. Volgens de eerste bevindingen reed een 62-jarige bestuurder van een VW Multivan op de Waldstraße in de richting van de Hauptstraße. Bij huisnummer 2 wou een 8-jarig jongetje op een hoverboard met zitje rechts de weg oversteken. De auto botste tegen het kind.

Een getuige verklaarde dat er voorafgaand aan het ongeval twee jongens op de stoep stonden. Een 10-jarig jongetje kon, voordat de auto arriveerde, op zijn fiets de weg oversteken. Het 8-jarige jongetje reed vervolgens met zijn hoverboard de weg op en werd aangereden door de auto. Hij liep levensbedreigende verwondingen op en werd per helikopter naar een ziekenhuis vervoerd.

‘Hoverboards zijn elektrische microvoertuigen zonder stuur of stuurkolom. Volgens de huidige wetgeving zijn deze niet toegestaan ​​op de openbare weg en mogen ze niet worden gebruikt op rijbanen, fietspaden of trottoirs’, aldus de politie.

Papenburg

Zaterdag vond rond 17.00 uur aan de Gartenstraße een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats. Een grijze Hyundai stond daar op een oprit geparkeerd. Volgens de huidige informatie rolde een onbeheerde fiets, eigendom van een tiener, over de Gartenstraße in de richting van de Hümmlinger Weg. De fiets botste vervolgens tegen de bestuurderskant van de Hyundai. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Papenburg op 04961/9260.

Papenburg / Westoverledingen / Leer / Weener

Na intensief en uitgebreid onderzoek heeft politie Emsland/Grafschaft Bentheim, in samenwerking met het Openbaar Ministerie Osnabrück, een belangrijke slag aan een vermoedelijke georganiseerde criminele groep die betrokken was bij de illegale handel in aanzienlijke hoeveelheden cocaïne toegebracht.

Het onderzoek begon met informatie die suggereerde dat een groep de regio Papenburg van cocaïne voorzag. Deze informatie werd tijdens een uitgebreid onderzoek dat meer dan een jaar duurde bevestigd en verder onderbouwd. Op basis van de bevindingen werd binnen de Centrale Recherche van de politie-inspectie Emsland/Grafschaft Bentheim een speciaal onderzoeksteam opgericht.

Het onderzoek was uitdrukkelijk niet gericht tegen kleine criminaliteit, maar tegen het vermoeden van georganiseerde en gespecialiseerde handel in harddrugs. In de loop van het onderzoek werden verschillende verdachten geïdentificeerd en structuren blootgelegd die wijzen op georganiseerde criminele activiteiten.

Bovendien rezen er, in verband met een ernstige brandstichting in de omgeving van Emden, waarbij een vrijstaande woning in brand werd gestoken, sterke verdenkingen tegen twee verdachten. Volgens de huidige informatie is een van deze verdachten verbonden aan de geïdentificeerde dadergroep. De brandstichting werd in het kader van het lopend onderzoek opgelost.

Op 28 april 2026 werden gelijktijdig meerdere huiszoekingen en arrestaties verricht. Door de gecoördineerde operatie op meerdere locaties waren talrijke agenten betrokken, waaronder agenten van de politie-inspecties Emsland/Grafschaft Bentheim, Leer en Emden, hondengeleiders van de politie-directie Osnabrück, ME en speciale eenheden. De arrestaties verliepen zonder incidenten.

Tijdens de huiszoekingen werden circa 270 consumenten verpakkingen cocaïne, ongeveer 250 gram amfetamine, contant geld, wapens, verpakkingsmateriaal, gegevensdragers en ander bewijsmateriaal in beslag genomen. (zie foto onderaan)

Er werden voor in totaal vier verdachten arrestatiebevelen uitgevaardigd. De verdachten in verband met de brandstichting zijn een 23-jarige en een 25 jarige man uit Westoverledingen, een 20-jarige man uit Aschendorf en nog een 20-jarige man. Na hun voorgeleiding bij de rechtbank in Osnabrück zijn de verdachten naar verschillende detentiecentra overgebracht.

Andere verdachten, waaronder een 27-jarige man uit Papenburg, een 27-jarige vrouw uit Westoverledingen en een 28-jarige man uit Westoverledingen, werden na afronding van de politieprocedure aanvankelijk vrijgelaten. Het onderzoek tegen hen loopt nog.

De politie Emsland/Grafschaft Bentheim benadrukt in het bijzonder het intensieve recherchewerk en de nauwe en vertrouwenwekkende samenwerking met het Openbaar Ministerie van Osnabrück, die aanzienlijk hebben bijgedragen aan dit succesvolle onderzoek. Het onderzoek is uitdrukkelijk nog niet afgesloten. Verdere maatregelen zullen op basis van de tot nu toe opgedane bevindingen volgen. Vanwege de lopende rechtszaak kan er op dit moment geen verdere informatie worden vrijgegeven.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland