Man aangehouden na tanken zonder betalen en rijden met gestolen kentekenplaten

WESTERWOLDE, GRONINGEN – Een 42-jarige inwoner van de gemeente Westerwolde is gisteren aangehouden na een melding van tanken zonder te betalen bij een tankstation nabij Groningen.
Bij de melding werd een kenteken doorgegeven dat niet overeenkwam met het type voertuig. Niet veel later werd het betreffende voertuig gesignaleerd op de A7 ter hoogte van Boerakker. Agenten gaven de bestuurder een stopteken, waarna hij kon worden staande gehouden.
Uit onderzoek bleek dat de kentekenplaten diezelfde ochtend waren gestolen van een voertuig in Groningen. De bestuurder is daarop aangehouden op verdenking van diefstal. Daarnaast bestond het vermoeden dat hij onder invloed van middelen reed.
Verder bleek dat het voertuig niet was gekeurd en als geschorst geregistreerd stond.
De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex in Groningen, waar hij is verhoord. Tegen hem zijn meerdere processen-verbaal opgemaakt.