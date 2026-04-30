‘Ons Pap wil bij de Revue’ een avond vol humor, muziek en spektakel

VEENDAM – Op donderdag 7 mei is in theater vanBeresteyn de sprankelende voorstelling ‘Ons Pap wil bij de Revue’ te zien. Deze nieuwe productie van Het Pretpakhuis belooft een wervelende avond te worden vol hilarische sketches, opzwepende dans en aanstekelijke liedjes.
Met niemand minder dan Jon van Eerd, Stanley Burleson en Arie Cupé op het toneel, aangevuld met vier jonge talenten, brengt deze revue een verrassende mix van klassieke humor en eigentijdse flair. De spelers dagen elkaar uit om tradities los te laten en zich over te geven aan de energie van nu. Het resultaat is een voorstelling die zowel vertrouwd als verfrissend aanvoelt.
De revue wordt begeleid door een liveorkest en is rijk aan visueel spektakel, met pluimen, veren en een flinke dosis theatrale flair. Het publiek kan zich verheugen op een avond die garant staat voor lachen van begin tot eind.
Jon van Eerd wordt al jaren gezien als de onbetwiste koning van de Nederlandse klucht. Met zijn succesvolle Pretpakhuis-producties, waaronder de populaire reeks rond zijn alter ego Harrie Vermeulen, wist hij al honderdduizenden bezoekers naar het theater te trekken.
Datum: Donderdag 7 mei 2026
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn