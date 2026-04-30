Ook in gemeente Oldambt worden de oorlogsslachtoffers herdacht

OLDAMBT – Elk jaar herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië en in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna. Dit zijn burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord.
Ook in de gemeente Oldambt zijn er herdenkingen. Hieronder vindt u een overzicht.
Het blijft belangrijk om deze herdenkingen te houden, aangezien er elders in de wereld nog altijd oorlogsgeweld plaatsvindt, waarbij vele oorlogsslachtoffers vallen.
Het jaarthema van de nationale 4 mei herdenking in 2026 is “De geschiedenis leren begrijpen”. Met dit thema vraagt het Nationaal Comité stil te staan bij de littekens die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten bij ooggetuigen en hun (klein)kinderen.
Bloemen op oorlogsgraven
In de gehele gemeente worden op 4 mei namens het gemeentebestuur bloemen gelegd op de zerken van 57 oorlogsslachtoffers, zowel burgerslachtoffers als militaire slachtoffers, en worden bloemstukken gelegd bij de diverse herinneringsmonumenten.
Vlagprotocol 4 en 5 mei
Vlagprotocol 4 mei, vlag gehele dag halfstok
Op 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als teken van eerbied en respect voor de oorlogsslachtoffers. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept alle inwoners op om op 4 mei de gehele dag de vlag halfstok te hangen (van zonsopgang tot zonsondergang). De vlag die gebruikt wordt, is de Nederlandse driekleur zonder wimpel.
Vlagprotocol 5 mei, vlag gehele dag in top
Op 5 mei mag de nationale vlag (zonder wimpel) van zonsopkomst tot zonsondergang in top.
De vlag ’s nachts wel laten hangen? Dan is het goed gebruik de vlag te verlichten, waardoor de kleuren goed zichtbaar zijn.
