Stichting Uit met Autisme wint Disability Smart Impact Inclusive Communication Award

MUNTENDAM – Stichting Uit met Autisme heeft de Disability Smart Impact Inclusive Communication Award van Business Disability Forum gewonnen. In de finale stond de stichting naast Sony Europe en Worley. Volgens bevestiging van Business Disability Forum is Stichting Uit met Autisme bovendien de eerste Nederlandse organisatie ooit die een prijs wint binnen deze awards.

Voor Stichting Uit met Autisme is deze award in de eerste plaats een erkenning van een duidelijke missie: vrije tijd moet niet beginnen met stress, onzekerheid of overprikkeling, maar met duidelijkheid, voorspelbaarheid en autonomie.

Vanuit die overtuiging werkt Stichting Uit met Autisme aan het toegankelijker maken van vrije tijd voor mensen met autisme en andere mensen die prikkelgevoelig zijn. De stichting maakt vooraf inzichtelijk wat bezoekers kunnen verwachten op het gebied van onder meer geluid, drukte, licht, voorspelbaarheid en voorzieningen. Daarmee helpt zij mensen om zelf een keuze te maken die bij hen past.

De jury prees juist die aanpak. In het juryoordeel staat dat het platform stress, onzekerheid en sensorische overbelasting helpt verminderen, dat het werkt met een gestructureerd lived-experience-driven beoordelings- en communicatiekader en dat het ruimte laat voor individuele keuzevrijheid. Ook sprak de jury waardering uit voor het feit dat Stichting Uit met Autisme verder gaat dan alleen een platform, doordat de stichting ook rechtstreeks samenwerkt met vrijetijds- en culturele organisaties om hun communicatie en bezoekerservaring te verbeteren.

Wat Stichting Uit met Autisme sterk maakt, is dat de stichting niet alleen ervaringen verzamelt, maar deze vertaalt naar een vaste, transparante methodiek waarvan de uitgangspunten publiek inzichtelijk zijn. De beoordeling is gebaseerd op 22 vaste parameters, met daarnaast maximaal 29 additionele parameters op basis van antwoorden en maximaal 6 branchespecifieke parameters. Juist die openheid is bewust gekozen. Toegankelijkheid moet geen black box zijn. Bezoekers, locaties, media en partners moeten kunnen begrijpen hoe een beoordeling tot stand komt en welke factoren daarin meewegen.

De stichting werkt daarbij niet alleen informerend, maar bouwt ook aan meer houvast en richting binnen de vrijetijdssector. Door beoordelingen, kleurduiding en benchmarks te combineren, bouwt Stichting Uit met Autisme aan een steeds duidelijker referentiekader voor sensorische toegankelijkheid in de vrijetijdssector. Daarmee helpt zij bezoekers bij hun voorbereiding en keuze, en helpt zij locaties om concreet te verbeteren.

De uitkomst van een beoordeling wordt zichtbaar in een herkenbaar beoordelingslabel met kleurduiding. Dat label helpt bezoekers om sneller te zien wat zij ongeveer kunnen verwachten. Tegelijk geeft het locaties een heldere en zichtbare uitkomst van de beoordeling, die zij ook in hun communicatie kunnen gebruiken. Desgewenst is dit label ook beschikbaar als sticker voor op locatie.

De award volgt op een periode waarin Stichting Uit met Autisme de mijlpaal van 500 locaties bereikte. Op de campagnepagina 500× impact noemt de stichting dat “geen eindpunt, maar een fundament”. Rond deze mijlpaal loopt ook de publieksactie 500× impact: doe mee & win een prikkelarm uitje op maat.

Stichting Uit met Autisme wil daarbij nadrukkelijk samen met de gemeenschap verder bouwen: mensen met autisme kunnen bijdragen door ervaringen te delen en mee te helpen locaties te beoordelen. Zo groeit niet alleen het aanbod, maar ook de gezamenlijke impact. De volgende ambitie is helder: samen op naar 1000 locaties.

Romano Sandee, Stichting Uit met Autisme:

“Deze award is voor ons een erkenning van waar we iedere dag aan werken. Voor veel mensen begint vrije tijd niet met ontspanning, maar met de vraag of iets wel haalbaar is. Juist daarom maken wij zichtbaar wat iemand kan verwachten, zodat mensen meer regie ervaren en minder stress. Dat deze missie nu internationaal wordt gezien en gewaardeerd, betekent enorm veel.”

Stichting Uit met Autisme ziet deze award ook als een steun in de rug voor de volgende fase. De stichting staat open voor financiers en samenwerkingspartners die willen bijdragen aan verdere doorontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van digitale toegankelijkheid, schaalbaarheid en technische verbeteringen waardoor de website nog beter bruikbaar wordt voor mensen die afhankelijk zijn van schermlezers, voorleessoftware of andere ondersteunende technologie.

Bron: Romano Sandee