Try Out Night bij Prenger en Hoekman Vlagtwedde

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 30 april 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG STEEDS ZONNIG | ANDERS IN HET WEEKEND

Vandaag en morgen verandert er nog bijna niets aan het weer, behalve dat de temperatuur nog wat verder omhoog gaat. Want gisteren werd het zo’n 17 graden, maar vanmiddag wordt het 19 graden en morgenmiddag is de maximumtemperatuur 22 graden. Het is dus ook nog zonnig en er is ook iets minder wind dan gisteren: vandaag is er windkracht 2 tot 4 uit oost tot zuidoost, morgen is er windkracht 2 tot 3 uit het zuidoosten. De lucht is voorlopig ook erg droog, pas in de weekend loopt de luchtvochtigheid weer wat op.

Want dan komen storingen uit Frankrijk en België naar ons toe. Zaterdag is er dan ook wat bewolking met af en toe zon en een enkele bui, meer kans op buien is er zaterdagavond. De maximumtemperatuur voor zaterdag is 20 graden, bij een matige zuidwestenwind. Zondag is het nog ongeveer 18 graden en het is dan tamelijk bewolkt met af en toe een regen- of onweersbui.

Na zondag is er een veranderlijke wind. Het wordt dan wat koeler met maximumtemperaturen rond 15 graden, maar het zal licht wisselvallig zijn met af en toe zon maar ook perioden met een paar buien. Dus ook op dinsdag 5 mei.