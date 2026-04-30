Vier de Dag van het Nationaal Park

DEURZE – Zondag 24 mei staat Nationaal Park Drentsche Aa volledig in het teken van soortenrijkdom tijdens de Europese Dag van het Nationaal Park. Bezoekers zijn van harte welkom om tussen 10.00 en 16.00 uur de indrukwekkende variatie aan planten, dieren en insecten in dit unieke landschap te ontdekken. Het Bezoekerscentrum Nationaal Park Drentsche Aa in Deurze (Asserstraat 63) vormt het startpunt van een dag vol natuurbeleving, veel educatieve activiteiten en een klein marktje waar diverse NP Drentsche Aa partners zich presenteren.
Dit jaar draait alles om biodiversiteit: de rijkdom aan soorten die samen onze natuur vormen. Tijdens deze speciale dag gaan bezoekers samen met gidsen en vrijwilligers op zoek naar wat er leeft en groeit in het gebied. De dag begint met korte, inspirerende verhalen van vrijwilligers die zich bezighouden met het tellen en in kaart brengen van soorten. Daarna is het tijd om zelf op pad te gaan.
Met behulp van de app Obsidentify en de website Waarneming.nl worden bezoekers uitgedaagd om zoveel mogelijk soorten te ontdekken en vast te leggen. Of je nu kiest voor een fietsexcursie door het Drentsche Aa-gebied of deelneemt aan activiteiten in en rond het bezoekerscentrum: er is voor iedereen iets te beleven.
Bezoekers worden uitgenodigd om te kijken, te luisteren en zich te verwonderen over de natuur. Elke waarneming draagt bij aan een beter begrip en bescherming van de biodiversiteit.
De activiteiten maken deel uit van de landelijke ‘Soorten Challenge-weken’, die plaatsvinden van 9 tot en met 31 mei. In deze periode wordt in alle Nederlandse Nationale Parken geprobeerd om zoveel mogelijk soorten te tellen. Iedereen kan meedoen, individueel of via excursies, gewapend met bijvoorbeeld een loep, verrekijker of smartphone.
De keuze voor 24 mei is niet toevallig. Op deze dag in 1909 werd in Zweden het eerste nationale park van Europa opgericht. Sindsdien wordt deze datum jaarlijks gevierd als de Dag van het Nationaal Park, een initiatief van Europarc. In Nederland wordt deze dag gezamenlijk georganiseerd door de Nationale Parken, IVN Natuureducatie en diverse partners.
