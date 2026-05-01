Activiteiten bij Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.

Vrijdag 9 mei Vroege vogelwandeling

7:30 uur – 9:00 uur Bourtangerveld, W.Lodewijkstraat 33 Bourtange



Zin in een frisse start van de dag? Ga mee met de vroege vogelwandeling rond vesting Bourtange! Een ervaren gids neemt je mee het gebied in en met wat geluk spot je de roodborsttapuit (fot) of hoor je de veldleeuwerik zingen.

Deze gratis activiteit is onderdeel van de Nationale Vogelweek en aanmelden is verplicht. Ga je mee?

Zaterdag 9 mei Fietsen langs Ploegkunst en landschap

10:00 uur – 14:00 uur Bezoekerscentrum Reitdiep Wolddijk 103, Groningen

Fiets mee langs cultuurhistorische dorpjes in Groningen en beleef het landschap door de ogen van de Ploegkunstenaars! In het Reitdiepdal – een grote inspiratiebron voor De Ploeg – geven Reitdiepgidsen onderweg toelichting bij bijzondere plekken en bijbehorende kunstwerken.

Je hoort meer over Kunstkring De Ploeg, de schilders en hun unieke werk.

Stap op de fiets en laat je verrassen door kunst en landschap in het Reitdiepdal!

Zonderdag 10 mei Openstelling Coendersborg

13:30 uur – 17:00 uur Landgoed Coendersborg Oudeweg 15, Nuis

Bezoek De Coendersborg en ontdek op eigen tempo de borg, een video over de geschiedenis en de vaste tentoonstelling over natuur en landschap. Gidsen delen graag hun verhalen en in het glazen huis zijn wisselende exposities te zien.

Sluit af met een wandeling door het Coendersbos.

Een ontspannen uitje voor jong en oud – loop gerust binnen!

Zondag 10 mei Luisteren naar vogelgeluiden

05:00 – 08:00 uur Bezoekerscentrum Ennemaborg, Hoofdweg 96, Midwolda



Ga vroeg op pad en ontdek de vogelwereld op z’n best! Tijdens deze vroege wandeling door de ‘nieuwe’ natuur neemt een gids je mee langs de overgang van water naar land. In twee uur zie en hoor je hoeveel vogels en andere dieren zich juist daar thuis voelen.

Het voorjaar bruist: een kakofonie aan vogelgeluiden en volop kans op soorten als koekoek, blauwborst, kleine karekiet en misschien zelfs de watersnip. Goed kijken én luisteren loont!

Vrijdag 15 meiDag van het gezin: Speurtocht naar rare beestjes

14:00 – 16:00 Boertangerveld W. Lodewijkstraat 33 Bourtange

Ga op speurtocht buiten de Vesting en zoek naar rare beestjes! Volg met foto’s een route van ±2 km en speur naar verstopt gekrioel in het landschap. Goed kijken loont, want bij elk gevonden beestje hoort een leuke opdracht.

Trek stevige schoenen aan en ga op avontuur. Wat kom jij allemaal tegen?

Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten

Bron: Het Groninger Landschap