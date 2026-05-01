De Piano Bazen brengen interactieve muzieksensatie naar Veendam

VEENDAM – Vrijdagavond 8 mei verandert theater vanBeresteyn in een bruisende pianobar. Want tijdens de voorstelling van de Piano Bazen bepaalt het publiek zélf de nummers die worden gespeeld.
De Piano Bazen staat garant voor een interactieve en bovenal spectaculaire muziekshow. Van klassiekers van Herman Brood tot de bombastische hits van Meat Loaf, van Anouk tot Annabel en van ABBA tot André Hazes, echt alles kan voorbij komen. Het publiek speelt hierin een hoofdrol: al bij het bestellen van tickets kunnen bezoekers hun favoriete nummers doorgeven, en ook tijdens de show blijven verzoekjes welkom.
De Piano Bazen zijn ervaren entertainers en stonden eerder op podia van onder meer Crazy Pianos en werkten mee aan producties van Joop van den Ende. Met hun kenmerkende mix van muzikaliteit, humor en improvisatie weten zij iedere zaal om te toveren tot een feestelijke belevenis.
Naast de interactieve verzoekjeshow kunnen bezoekers rekenen op spetterende medleys, iconische hits uit verschillende decennia en persoonlijke favorieten van de muzikanten zelf. Met scheurende saxofoons, groovende drums en virtuoos pianospel is geen avond hetzelfde.
Datum: Vrijdag 8 mei 2026
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
