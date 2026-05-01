Denk mee over de toekomstvisie van Ter Apel



TER APEL – De gemeente Westerwolde organiseert op dinsdag 12 mei een bijeenkomst over de

toekomst van Ter Apel. De gemeente werkt aan een bredere toekomstvisie voor het dorp, waarin alle plannen samenkomen.



Eerder dachten inwoners al mee over het nieuwe centrum; ook dat plan is onderdeel van deze visie. Tijdens de bijeenkomst kunnen inwoners zien hoe de verschillende ideeën en plannen met elkaar samenhangen en meedenken over wonen, werken en leven in Ter Apel. Iedereen is welkom.



Toekomstvisie Ter Apel 2040

De komende jaren komt er veel samen in Ter Apel. Denk aan wonen, Het Centrumplan, groen verbinden,

voorzieningen en de mogelijke komst van de Nedersaksenlijn en het stationsgebied. Deze onderwerpen zijn uitgewerkt in vijf bouwstenen. Tijdens de bijeenkomst kunnen inwoners de plannen bekijken en aangeven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van het dorp. Denkt u mee op 12 mei?



Informatiebijeenkomst RSG Ter Apel

Datum: 12 mei 2026

Tijd: 19.30 – 21.00 uur

Locatie: RSG Ter Apel, Oude weg 41, 9561 LB Ter Apel

De bijeenkomst is vrij toegankelijk. Aanmelden is niet nodig. Bezoekers krijgen informatie over de plannen, kunnen digitale kaarten bekijken, beelden zien en natuurlijk hun ideeën delen!



Wonen in Ter Apel

Westerwolde werkt aan passende woningen voor Ter Apel. Dit alles gebeurt binnen de afspraken van de

woonvisie. Voor Ter Apel zijn verschillende woningbouwplannen in beeld. Het gaat om plannen van de

gemeente, de woningcorporatie en projectontwikkelaars.



Het Centrumplan

Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd waar deze plannen zijn, om hoeveel woningen het gaat en hoe per plek wordt gekeken wat er gebouwd kan worden. ‘We werken aan een aantrekkelijk en levendig centrum voor Ter Apel. Daarbij bouwen we verder op de ontwerpplannen van OKR Landschapsarchitecten. Tijdens de bijeenkomst worden deze plannen gepresenteerd. Bezoekers kunnen zien hoe het centrum zich verder ontwikkelt. Ook komt aan bod welke gebieden worden aangepakt, hoe de uitvoering eruitziet en wanneer de werkzaamheden naar verwachting starten’, aldus gemeente Westerwolde.



Groen verbinden

Ter Apel heeft veel groen. De gemeente wil deze groengebieden beter met elkaar verbinden. Zo ontstaat er meer ruimte voor natuur en recreatie in en rond het dorp.



Er zijn twee routes:

een route van west naar oost, tussen het centrum en het klooster

een route van noord naar zuid, langs onder andere de Nulweg, Heembadweg, Moekesgat, het park

en het centrum



Voor de route tussen het centrum en het klooster zijn eerste ontwerpideeën gemaakt. Bezoekers kunnen

deze ideeën bekijken en erop reageren. Voor de noord-zuidroute zijn er nog geen plannen. Hiervoor kunnen inwoners ideeën en aandachtspunten meegeven.



Gebiedsontwikkeling Nedersaksenlijn en bedrijventerrein



‘De mogelijke komst van de Nedersaksenlijn biedt kansen voor de omgeving van een toekomstig station in Ter Apel. Tijdens de bijeenkomst bekijken we hoe dit stationsgebied zich in de toekomst kan ontwikkelen. Op 12 mei laten we verschillende toekomstbeelden zien van het gebied rond het station. We laten zien welke functies hier mogelijk zijn, zoals wonen, werken of andere invullingen. Bezoekers worden uitgenodigd om mee te denken over wat goed past bij Ter Apel en welke ontwikkeling het beste aansluit bij de toekomst van het dorp. Ook is er aandacht voor het bedrijventerrein aan de Nulweg. Tijdens de bijeenkomst wordt toegelicht hoe het proces rondom deze ontwikkeling verloopt en welke stappen daarbij horen’ bericht de gemeente.



Voorzieningen

Sport, onderwijs en ontmoeten zijn belangrijke voorzieningen in Ter Apel. Tijdens de bijeenkomst is op een kaart te zien waar deze voorzieningen nu zijn en waar kansen liggen voor de toekomst. Er is aandacht voor de bestaande sportvoorzieningen en het nieuwe kindcentrum aan de Kapelweg. Daarnaast is er ruimte om ideeën en wensen te delen over ontmoeting en om mee te denken over hoe sport, onderwijs en ontmoeten beter met elkaar verbonden of gecombineerd kunnen worden.



Denk mee!

Wilt u meepraten over de toekomst van Ter Apel? Kom naar de bijeenkomst op 12 mei of reageer online. Dit is mogelijk vanaf 13 mei tot 15 juni 2026.