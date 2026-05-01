Dit zijn de gasten en onderwerpen in de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom

RTV WESTERWOLDE – Morgen, zaterdag, kunt u bij RTV Westerwolde weer luisteren naar de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom.
Dieverdoatsie, het streektaalprogramma gepresenteerd door Wietze (Westerwolder) de Roo, kunt u beluisteren van 10.00 tot 11.00 uur, met meziek in streektoal, de spreuk van de zoaterdag en de Dieverdoatsie agenda. Ook spreekt Wietze met organisatoren van de 4 mei herdenkingen in Westerwolde.
Aansluitend kunt u twee uur luisteren naar het programma Brunchroom. Vaste onderdelen zijn: de activiteitenagenda, het weerbericht en de krantenkoppen. Presentator: Geert Smit.
-Henk en Truus Lunsing komen, samen met Gretha Boels, vertellen over de Tour du ALS op de Mont Ventoux en hun acties om geld in te zamelen voor “ÄLS de wereld uit”. Henk heeft zelf PLS, een aan ALS verwante ziekte, met andere verschijnselen dan bij ALS. Het is een progressieve aandoening van de centrale motorische zenuwcellen waarvan we de oorzaak niet kennen en waarvoor geen behandeling is.
-Harrie de Roo vertelt over de allerlaatste rommelmarkt van VV Sellingen omdat er niet genoeg vrijwilligers zijn.
-Romano Sandee komt vertellen over zijn Stichting “Uit met Autisme’ die een belangrijke Award van Business Disability Forum gewonnen. In de finale stond de stichting naast Sony Europe en Worley.
Stichting Uit met Autisme is de eerste Nederlandse organisatie ooit die een prijs wint binnen deze awards.
Uiteraard kunt u tussen de interviews door luisteren naar gezellige muziek.
