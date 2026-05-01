Duo ‘Leerling & Meester’ viert tweede lustrum

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 1 mei 07.00 uur door Jules Geirnaerdt

PAS MORGEN BEWOLKING | VOORAL ZONDAG BUIEN

Ook vandaag is weer een vrijwel onbewolkte dag en het is ook heel droog door een zwakke tot matige oost-zuidoostenwind. Die zwakkere wind maakt het iets minder schraal dan gisteren, maar het wordt wel warmer: maximum vanmiddag rond 23 graden.

Vannacht is het nog helder en dan daalt het tot rond 11 graden. Morgen is er meteen wat bewolking en soms kan er een enkele lokale bui vallen. Maar dat is plaatselijk en er is ook af en toe zon. Dus de meeste tijd is het droog, maar iedere bui is natuurlijk welkom. Maximumtemperatuur morgen rond 22 graden en een matige wind uit zuid tot zuidwest.

Zondag is de buienkans een stuk groter en dan is er ook kans op onweer en misschien dat er dan 5 tot 10 mm aan regen gaat vallen. Middagtemperatuur zondag rond 18 graden. Na het weekend is het waarschijnlijk licht wisselvallig lenteweer met zonnige perioden maar ook bewolking en af en toe een bui. Veel regen lijkt er dan niet te vallen, middagtemperaturen in die fase rond 16 graden.