Duo ‘Leerling & Meester’ viert tweede lustrum

WESTERWOLDE, KLOOSTERBUREN – Tien jaar geleden gaven Hans ter Heijden, destijds docent op de RSG Ter Apel en zijn oud-leerling Mark Schimmel een try-out van hun literair-muzikale programma ‘Leerling & Meester’ in een bomvol kerkje ‘Opwaarts!’ in Sellingerbeetse. Mark speelde gitaar en zong, Hans speelde kistharmonium en droeg voor. Het was een gevarieerd programma met korte verhalen, liedjes, gedichten en instrumentale muziek dat door het publiek met luid applaus werd beloond.
De kiem
De kiem voor deze voorstelling werd gelegd op de RSG Ter Apel. Als havo-leerling kreeg Mark hier Nederlands van Ter Heijden. Al snel deelden zij niet alleen hun liefde voor de literatuur, maar ook voor muziek. In 2008 traden ze tijdens een ‘Open Podium’ van de RSG verrassend op als de ‘Bach Boys’. Ze bleven contact houden en werkten beiden mee aan diverse projecten, o.a. rond de dichter Kees Stip. Zo organiseerde Ter Heijden een Kees Stip Festival in Sellingen, waar behalve Mark Schimmel ook legendarische artiesten en dichters als Joop Visser (vroeger: Jaap Fischer), Patty Scholten en Lévi Weemoedt optraden. Ook werkten zij samen mee aan een dichtersdag bij ‘Artphy’ in Wessinghuizen.
De boer op
Sinds de succesvolle try-out in 2016 gaan Mark en Hans met het programma ‘Leerling & Meester’ samen de boer op. Door studie en andere activiteiten de laatste jaren niet zoveel, maar met een vernieuwd programma willen ‘Leerling & Meester’ nu weer wat vaker gaan optreden. Mede op aandrang van onder meer Herman Hemmen van de bekende Huisconcerten in Nieuw Amsterdam, waar ze al drie keer voor een volle bak met veel succes optraden: ‘Jullie moeten dat veel vaker doen!’
Cum laude
Inmiddels heeft Mark Schimmel zich ontwikkeld tot een virtuoze gitarist, die cum laude afstudeerde aan de conservatoriums van Zwolle en Groningen (zowel klassiek als jazz) en voor een Master jazz ook in New York studeerde. Hij treedt regelmatig op met zijn klassieke gitaartrio ‘Akoya’, maar ook solo met ‘Teruggevonden tijd’. Hans ter Heijden is als docent al geruime tijd met pensioen, maar nog actief als o.a. freelance tekstschrijver en journalist.
Jubileumvoorstelling 17 mei a.s.
Met een gevarieerd programma vieren zij het tienjarig bestaan van hun duo op zondag 17 mei om 15.00 uur bij Podium Nicolaaskerk in Kloosterburen. Voor nadere info zie: www.nicolaaskerk.NU
Foto’s: Herman Janssen en Johannes Velthuis
Bron: Hans ter Heijden