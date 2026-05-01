Jachtseizoen brengt ruim 500 kinderen en jongeren op de been

VEENDAM – Vrijdag stond een deel van de gemeente Veendam (Borgerswold en in de drie wijken ten westen van de Sorghvliethal) in het teken van spanning, strategie en teamwork tijdens een nieuwe editie van het populaire evenement Jachtseizoen Veendam. De politie Veendam, handhaving Veendam, jongerencentrum Break, Veendam Beweegt en SKV hadden kinderen en jongeren uitgenodigd om deel te nemen aan deze actieve en avontuurlijke dag.
Tijdens het Jachtseizoen namen tweetallen van “voortvluchtigen” het op tegen een groep “jagers”, bestaande uit meerdere politie- en handhavingsduo’s, ondersteund door een droneteam. Met behulp van slimme routes, samenwerking en een flinke dosis creativiteit probeerden de voortvluchtigen uit handen te blijven van de jagers, die er alles aan deden om hen binnen de gestelde tijd op te sporen.
Het evenement is geïnspireerd op het bekende concept uit online videoformats.
Bron en foto’s: Peter Panneman