Kersenboom en wensboom centraal tijdens gezamenlijke 1 mei-viering in Harpel

HARPEL – PvdA en GroenLinks Westerwolde hebben vrijdagavond tijdens een bijeenkomst in het buurthuis in Harpel voor het eerst gezamenlijk stilgestaan bij 1 mei. De avond stond in het teken van ontmoeting, samenwerking en de toekomst van Westerwolde, met als opvallend middelpunt de onthulling van een kersenboom en een wensboom.
Even verderop bij het buurthuis werd vrijdag een kersenboom geplant en officieel onthuld. Daarmee gaven beide partijen een nieuwe invulling aan de traditionele 1 mei-roos die de PvdA normaal gesproken huis aan huis uitdeelde aan leden. In plaats van iets tijdelijks kozen de partijen dit jaar bewust voor een blijvend symbool in het dorp.
Ook binnen in het buurthuis konden bezoekers hun ideeën voor de toekomst van Westerwolde delen. Daar stond een wensboom opgesteld, waarin aanwezigen kaartjes konden hangen met wensen, aandachtspunten en ideeën voor de gezamenlijke fracties van GroenLinks en PvdA.
Met de gezamenlijke viering zetten beide partijen opnieuw een stap in hun samenwerking richting PRO Westerwolde. Volgens de organisatie past een gezamenlijke viering van de Dag van de Arbeid bij de gezamenlijke koers waarin solidariteit en samen optrekken centraal staan.
De bijeenkomst had een laagdrempelig en feestelijk karakter. Bezoekers kregen ruimte om elkaar te ontmoeten en er was live muziek van het akoestische trio Up to the Garret. Ook werd stilgestaan bij de samenwerking tussen beide partijen en de gezamenlijke toekomstplannen.
Volgens de organisatie moet het planten van een boom uitgroeien tot een nieuwe traditie. Het is de bedoeling dat voortaan ieder jaar op 1 mei in een ander dorp of buurtschap in Westerwolde een boom wordt geplant.
