Middelbrand in schuur van woonboerderij in Meeden snel onder controle

MEEDEN – Een brandmelding in een schuur van een woonboerderij aan de Duurkenakker in Meeden zorgde er vrijdagmiddag voor dat de brandweer met de hoogste prioriteit moest uitrukken.
Er werd opgeschaald naar middelbrand. Brandweer Veendam en Zuidbroek kwamen met meerdere voertuigen ter plaatse. In de schuur van de woonboerderij stond een grasmaaier in brand. Bij de brand kwam flink wat rook vrij.
De bewoonster werd door ambulancepersoneel onderzocht omdat ze rook had ingeademd. De brandweer was de brand snel meester.
