Ontwerp Natuurbeheerplan Groningen 2027 zes weken ter inzage

GRONINGEN – Gedeputeerde Staten van Groningen hebben op 7 april 2026 het Ontwerp Natuurbeheerplan Groningen 2027 vastgesteld. In dit plan staat aangegeven waar en welke mogelijkheden er zijn voor subsidiëring van natuurterreinen, agrarisch natuurbeheer en landschapselementen binnen de provincie Groningen. Grondeigenaren en grondgebruikers kunnen met behulp van het Natuurbeheerplan bepalen welk type subsidie van toepassing is op hun terrein.
Het ontwerp ligt van 16 april tot en met 28 mei 2026 gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen over de inhoud van het ontwerp.
Indienen zienswijze
Zienswijzen kunnen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van Groningen,
Domein Beleid – Team Natuur,
Postbus 610, 9700 AP Groningen.
Telefonisch: 050 – 316 4329
E-mail: teambelnat@provinciegroningen.nl
Desgewenst kan bij het indienen van een zienswijze worden verzocht om persoonlijke gegevens niet openbaar te maken. Het Ontwerp Natuurbeheerplan Groningen 2027 en de bijbehorende kaarten zijn digitaal in te zien via de website van de provincie Groningen.
Bron: Provincie Groningen