Politie houdt twee mogelijke nepagenten aan

DRENTHE – In samenwerking met het Flexteam Drenthe heeft politie Emmen in een onderzoek naar nepagenten twee verdachten aangehouden.
Bij de aanhouding zijn sieraden aangetroffen. Dankzij meerdere aangiften is al een aantal van deze sieraden aan de rechtmatige eigenaren teruggegeven.
Het onderzoek is nog in volle gang. De politie kan nog geen verdere inhoudelijke informatie delen.
Een belangrijke waarschuwing:
– De politie zal u nooit vragen om uw sieraden, geld of andere waardevolle spullen af te geven.
– Een echte agent kan zich altijd legitimeren.
– Twijfelt u of u daadwerkelijk met de politie te maken heeft? Bel direct 112.
Blijf alert en bespreek dit ook met familie, vrienden en buren!