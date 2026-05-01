Politie treft twee gewonde personen aan

WINSCHOTEN – De politie heeft vanavond in Winschoten Zuid twee gewonde personen aangetroffen.
Rond half elf kreeg de politie meldingen over een conflict in de omgeving van de Lekstraat en de Heuvelstraat. In de meldingen werd ook gesproken over schoten. Ook houdt de politie rekening met een steekincident.
Er werden in ieder geval twee gewonde personen aangetroffen. Over de ernst van hun verwondingen is nog niets bekend gemaakt. Hulpverleners kwamen ter plaatse.
De politie is druk met een onderzoek bezig. Getuigen worden verzocht de politie te bellen.