Vaarseizoen weer van start

GRONINGEN, DRENTHE – Vaarrecreanten in Groningen en Drenthe kunnen vanaf vandaag weer genieten van het vaarseizoen. De bruggen en sluizen op de meeste vaarwegen worden vaker en langer bediend. Om de recreant goed te informeren heeft de provincie Groningen alle bedieningstijden op de Groningse en Drentse vaarwegen opnieuw overzichtelijk bij elkaar gebracht in de brochure “Varen in Groningen en Drenthe” voor het vaarseizoen 2026.
In de brochure staan onder andere bedieningstijden, doorvaarthoogtes en tips voor het veilig passeren van bruggen en sluizen. De brochure is digitaal beschikbaar op de website van Routebureau Groningen en fysiek verkrijgbaar bij zo’n 30 uitgiftepunten, waaronder jachthavens en watersportbedrijven in de provincie Groningen en Drenthe.
Deze uitgave geeft de stand van zaken weer op 1 maart 2026. Aan enkele bruggen en sluizen vindt momenteel onderhoud plaats. De meest actuele situatie op het water staat op de website van het Routebureau Groningen of www.vaarweginformatie.nl. Het is raadzaam om voor vertrek de actuele vaarweginformatie te bekijken.
Vaarprovincie
Groningen is historisch gezien een belangrijke provincie voor de scheepvaart. Zowel voor de pleziervaart als voor beroepsvaart. Samen met alle vaarwegbeheerders wil de provincie de beleving voor de watersporter in Groningen en Drenthe verbeteren door de informatie voor de vaarrecreant beter beschikbaar te maken. Dit met als doel een aantrekkelijke provincie te zijn en blijven voor de watersport.
De brochure is online beschikbaar via de website van het Routebureau Groningen en aan te vragen bij de provincie Groningen, door mailen naar info@provinciegroningen.nl of te bellen naar 050 – 316 49 11.
Bron: Provincie Groningen